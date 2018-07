Lagere tafelaardappelprijzen op Tholen

De verschillende noteringen voor tafelaardappelen daalden afgelopen week op de Alvantho-veiling in Sint-Annaland op Tholen.

Het was vorige week niet zo druk aan de afnemerskant, zoals eerder verwacht. Door de vakantieperiode kopen minder consumenten aardappelen en het warme weer doet er nog eens een schepje bovenop. Daardoor loopt de verkoop wat terug.

Voor Doré kwam de notering eind week 29 € 0,03 lager uit op 41 cent tot 47 per kilo. De notering voor Eigenheimer (-€ 0,11) en Bildtstar (€ -0,10) daalde respectievelijk naar 50 tot 60 cent en 49 tot 59 cent per kilo. Het aanbod huidvaste Frieslanders trekt wekelijks aan; deze notering bleef in week 29 stabiel op 23 cent tot 28 cent per kilo.