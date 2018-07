LTO en NAV: Sta beregenen in bruinrotgebied toe

Verzoek LTO en NAV aan minister Carola Schouten. Maatregel moet meer schade voorkomen.

De akkerbouw wil dat beregening van consumptie- en zetmeelaardappelen met oppervlaktewater in de bruinrotgebieden mogelijk wordt. Nu is dat verboden om verspreiding van de bruinrotbacterie tegen te gaan, die aardappelen ziek maakt. LTO-Akkerbouw en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond vragen landbouwminister Carola Schouten om deze uitzonderlijke maatregel om verdere droogteschade in aardappelen te voorkomen.

Verboden beregenen met oppervlaktewater

Pootaardappelen mogen nergens in Nederland met oppervlaktewater worden besproeid om verspreiding van de bruinrotbacterie tegen te gaan. In gebieden waar de bacterie zich kan ophouden is dat ook verboden voor consumptie- en zetmeelaardappelen. De akkerbouworganisaties vinden een ontheffing op zijn plaats, zegt LTO-akkerbouw voorzitter Jaap van Wenum. “Door de droogte stroomt ook water vanuit de bruinrotgebieden naar elders. De gebieden kunnen niet meer nauwkeurig worden afgebakend.”

ATR- en TBM-pootgoed

Bovendien vindt de fytosanitaire autoriteit NVWA het risico op verspreiding via consumptie- en zetmeelaardappelen erg klein, zegt NAV-voorzitter Teun de Jong. “Die kans is erg klein en bovendien komt een besmetting pas in latere generaties tot uiting. Daarom mogen pootaardappelen nergens worden beregend met oppervlaktewater, ook geen ATR- en TBM-pootgoed voor eigen gebruik.”

De NVWA wil geen toelichting geven. “We geven eerst advies aan de minister”, zegt een woordvoerder.

‘Er mag absoluut geen water vernevelen richting een pootgoedperceel’

Van Wenum vindt dat strenge regels moeten gelden als Schouten het verzoek honoreert. “Er mag absoluut geen water vernevelen richting een pootgoedperceel. Als dat wel gebeurt, kan de pootgoedteler de consumptieteler daarvoor aansprakelijk stellen.”

Consumptie- en zetmeelaardappelen

Voorzitter Peter Berghuis van de LTO-werkgroep Pootaardappelen is niet gelukkig met het verzoek. “We hebben er begrip voor gezien de droogte. Maar consumptie- en zetmeelaardappelen worden ook bemonsterd op bruinrot. De pootgoedsector zit absoluut niet te wachten op een besmetting. We eisen dat de beregende aardappelen goed worden gemonitord en rechtstreeks naar de fabriek gaan.”

Bieten

Niet alleen de aardappelen, maar ook de bieten lijden onder het watertekort. Bietentelerscoöperatie Cosun schat dat de bieten gemiddeld 200 tot 300 kilo suikerproductie per hectare per week verliezen door de droogte. Normaal kan een hectare bieten 14.000 kilo suiker produceren. Op sommige percelen groeien de bieten niet meer. Het mooie weer leidt er wel toe dat de graanoogst in Nederland voorspoedig verloopt. De kwaliteit is goed, maar er komen minder kilo’s per hectare dan normaal.

Opbrengstverlies in Duitsland

De droogte leidt in de Duitse aardappelteelt tot een opbrengstverlies van minstens 25%, verwacht het Bundesverband der Obst-, Gemüse und Kartoffelverarbeitenden Industrie (BOGK). De belangenbehartiger vreest ook kwaliteitsproblemen. Fritesgeschikte aardappelen zijn op veel gronden nu al nauwelijks te vinden, stelt het BOGK.

Agrifirm voorspelde voor Nederland eerder al 20 tot 25% lagere opbrengsten in uien en aardappelen door de droogte.

In de Verenigde Staten blijven de hectareopbrengsten bij de zomertarwe door droogte ver achter bij de verwachtingen. Het jaagt de tarweprijs op de termijnmarkt in Chicago verder omhoog. Ook in Parijs blijven de tarweprijzen stijgen.