Kwekers werken aan cercospora-tolerante rassen

Bietenkwekers werken aan cercospora-tolerante rassen.

Dat blijkt op de open dag van proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. SESVanderHave toont er het ras Auckland. Op de proefboerderij is een demostrook aangelegd, om te onderzoeken wat de opbrengstpotentie van het Franse ras onder Nederlandse omstandigheden is en om onder bezoekers te peilen of er interesse is naar zo’n ras, vertelt assistent salesmanager Wim Zandvoort. Cercospora-tolerantie is een deeloplossing, aldus Zandvoort. Zo zijn de bieten nog wel vatbaar voor roesten en stemphylium. Maar als in plaats van 4 bespuitingen 2 bespuitingen nodig zijn om het gewas gezond te houden, dan is dat winst.

Interesse in cercospora-tolerante rassen

Bram Maarsingh, salesmanager bij BetaSeed, vertelt dat ook Betaseed beschikt over cercospora-tolerante rassen. “In Amerika komt in driekwart van de teeltgebieden cercospora voor. Betaseed heeft al sinds de jaren ’80 cercospora-tolerante rassen. Hiervoor was eigenlijk nagenoeg geen interesse vanwege de beschikbaarheid van chemie en omdat het inkruisen van tolerantie opbrengst kost. In de jaren ’80 was dat 10%, tegenwoordig is dat terug gebracht naar 2 tot 5%. Op dit moment verkoopt Betaseed eigenlijk alleen cercospora-tolerante rassen in Frankrijk en Zuid-Duitsland, omdat daar de ziektedruk nog veel hoger is dan hier. Nederlandse telers kijken eigenlijk alleen naar financiële opbrengst en resistenties tegen rhizomanie, rhizoctonia en nematoden. Cercospora is nog geen item. Mocht er onverhoopt veel interesse komen in Nederland in cercospora-tolerante rassen, dan kan Betaseed daar snel op inspelen.

Marcel Arts, salesmanager Nederland van KWS zegt dat ook bij KWS cercospora-tolerante rassen in de pijplijn zitten. “We hebben reeds een cercospora-tolerant ras, maar deze blijft qua opbrengst nog 5 punten achter de reguliere rassen. Die gaan we niet voeren. We hebben echter een nieuw kansrijk ras met een iets hogere yield penalty, dat volgend jaar in onderzoek gaat. “Als alles meezit, kan het dus zijn dat we eind 2020 een cercospora-tolerant ras op de rassenlijst kunnen aanmelden.”

Over 3 jaar cercospora-tolerant ras

Kweker Strube heeft met Tesla reeds een cercospora-tolerant ras, maar dit ras is specifiek geschikt voor het landklimaat, niet voor het zeeklimaat, vertelt Bart van der Weijden, directeur van Strube Nederland. Van der Weijden verwacht dat Strube over 3 jaar een cercospora-tolerant ras op de Nederlandse rassenlijst kan hebben. Ook werkt Strube aan rassen die minder gevoelig zijn voor vergelingsziekte. Maar omdat die tolerantie op meerdere genen rust, duurt dat nog langer, 5 jaar of meer.

De aandacht voor tolerante rassen kwam in een stroomversnelling na het nieuws dat het gros van de cercospora-isolaten ongevoelig is geworden voor strobilurines en ook de beschikbaarheid van triazolen op de lagere termijn geen zekerheid is. In plaats van puur op chemie moet de oplossing in de nabije toekomst dus mede in rassentolerantie worden gezocht, om de schimmel de baas te blijven.