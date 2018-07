Interseed Holland betaalt € 31,31 aan telers

Interseed Holland betaalt zijn telers een gemiddelde A t/m S-poolprijs van € 31,31 per 100 kilo. Voor het ras Zorba komt de poolprijs uit op € 31,53 dat is hoger dan vorig jaar. Zorba is het grootste ras met afgelopen seizoen 140 hectare in de pool.

“Alle Zorba’s hebben een eindbestemming gekregen”, zegt Henk Feddes algemeen directeur van Interseed Holland. “Aan het eind moesten we zelfs ‘nee’ verkopen, daardoor kijken we positief terug op het afgelopen seizoen.” De vraag naar Zorba’s vanuit de verwerkende industrie is goed, waardoor het ras waar kan wordt uitgebreid. Voor de bovenmaat 50/60 werd € 12,15 per 100 kilo betaald.

Komende weken en seizoen droog

De opkomstproblemen van het pootgoed waren dit seizoen wat groter dan andere jaren. Dat was deels toe te schrijven aan de oogst in het natte najaar van 2017. Voor een ander deel ontstonden de problemen doordat met name in het Zuiden en Zuidwesten na het poten veel regen is gevallen, en er ook later is gepoot.

Voor komend seizoen is het erg droog aan het worden. Percelen die niet beregend kunnen worden, staan stil in de groei. Weersvoorspellingen voor de komende weken tonen droogte. Feddes: “We verwachten dan ook significant kleinere opbrengsten voor oogst 2018.”