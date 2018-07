IRS: geen fungicidebespuiting op verdroogde bieten

Het bieteninstituut IRS adviseert een fungicidebespuiting uit te stellen als het gewas aan het verdrogen is.

Het is droog en de verwachting momenteel is dat de komende 14 dagen nog geen regen van betekenis gaat vallen. Veel bietenpercelen op met name de lichte gronden zullen te maken krijgen met slapende bieten die ook ’s nachts niet meer overeind komen.

Bladschimmelbespuitingen uitstellen

Met de huidige weerberichten is de verwachting dat op deze percelen, indien ze niet beregend worden, vrijwel al het blad zal verbranden of afsterven. In dat geval is het volgens het IRS beter om de bladschimmelbespuitingen uit te stellen tot de eerste vlekjes zichtbaar zijn op het nieuw gevormde blad. Dit zal 1 à 2 weken na de regen van betekenis zijn.

Bespuiting ’s morgens uitvoeren

Voor een goede werking moeten de fungiciden opgenomen worden door het blad. Dit gaat het beste bij opstaand, vitaal blad. Bladeren die slap hangen nemen de fungiciden veel minder goed op. Het effect van een bespuiting zal dan veel minder zijn. Het advies is om een bespuiting uit te voeren op het moment dat er zoveel mogelijk bladeren overeind staan. Dit zal veelal ’s morgens vroeg zijn. Op percelen die beregend (blijven) worden of waar de bieten niet slapen, is het advies om te blijven controleren op bladschimmels en bij aantasting of uitbreiding van de aantasting een bestrijding uit te voeren.