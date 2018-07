IGC verwacht lagere graanopbrengsten

De International Grains Council (IGC) heeft de wereldwijde graanproductie voor seizoen 2017-’18 in de juli-prognose naar beneden bijgesteld.

De voornaamste reden is dat de productie van mais in Brazilië tegenvalt. De consumptie is toegenomen naar 2.110 miljoen ton.

Daling van 12 miljoen ton

Voor seizoen 2018-’19 wordt de graanconsumptie ingeschat op 2.131 miljoen ton. Dat is meer dan de verwachte wereldwijde graanproductie van 2.077 miljoen ton. Dat is een daling van 12 miljoen ton vergeleken met de vorige maandprognose van het IGC.

Krimpende voorraden

Ongunstig weer tast de tarwe-, mais- en gerstgewassen aan in met name Rusland en in Europa. Hoewel ook de wereldwijde consumptie naar beneden is bijgesteld, is de daling in productie groot genoeg om de voorraden te doen krimpen. Voor seizoen 2018-’19 wordt de eindvoorraad met 12 miljoen ton verlaagd naar 544 miljoen ton.

Eindvoorraad sojabonen stijgt

Waar de voorraden van granen afnemen, stijgt de eindvoorraad van sojabonen voor seizoen 2018-’19 met 1 miljoen ton naar 41 miljoen ton in de laatste IGC-prognose. Alsnog staat de voorraad daarmee 7 miljoen ton lager dan in seizoen 2016-’17. De productie komt door goede opbrengsten in de Verenigde Staten en Brazilië op een record uit van 358 miljoen ton.