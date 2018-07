Holland Malt wil meer Nederlandse brouwgerst verwerken

Holland Malt heeft met nieuwbouw in Eemshaven de capaciteit in het Noorden verdubbeld.

Het bedrijf wil bovendien een groter aandeel Nederlands brouwgerst verwerken. Dat meldt coöperatie Agrifirm, hofleverancier aan de Noordelijke mouterij.

“Onze mouterijen in Eemshaven en Lieshout hebben samen een capaciteit van 400.000 ton mout. Zoveel wordt bij lange na niet in Nederland geproduceerd”, zegt Jos Jennissen, directeur van Holland Malt.

Brouwgerst concurreert met tarwe

Hoe zij telers aan zich binden? “Qua opbrengstprijzen kan brouwgerst concurreren met tarwe. De internationale prijsnotering is momenteel zelfs hoger dan die van tarwe”, klinkt het. “In omringende landen neemt brouwgerst een steeds grotere plaats in.”

Agrifirm voegt toe: “Brouwgerst is interessant voor telers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. De teelt vereist weinig input aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en geeft de bodem rust.”

Bekijk actuele prijzen van brouwgerst en tarwe via Boerderij Op Maat

Nieuwe rassen en proeven met 6-rijige teelt

Agrifirm en Holland Malt werken al jaren intensief samen, onder meer aan de introductie van nieuwe brouwgerstrassen. En in projecten als de 6-rijige winterbrouwgerstteelt, waar nu 2-rijig gangbaar is. Proeven bleken succesvol en Agrifirm denkt hiermee areaal aan te spreken dat voorheen niet beschikbaar was voor de brouwgerstteelt.

Ketensamenwerking wordt steeds belangrijker, benadrukt Jennissen. “De voedselproductie organiseert zich steeds meer in transparante, solide voedselketens, ingegeven door onder meer wetgeving, voedselveiligheid en duurzaamheid. De brouwgerstketen is daar een mooi voorbeeld van.”