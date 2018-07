Hogan: geen ingreep op suikermarkt

De Europese Commissie is niet van plan in te grijpen in de suikermarkt, ook al hebben telers te maken met dalende prijzen.

Dat zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in antwoord op vragen van de Italiaanse Europarlementariër Mara Bizzotto. Hogan legt uit dat na de afschaffing van de suikerquota de markt wordt bepaald door vraag en aanbod. De marktontwikkelingen zijn niet onverwacht, maar de situatie is wel verergerd door het overaanbod van suiker wereldwijd en de daling van de wereldmarktprijzen. Nu ingrijpen is verkeerd signaal aan industrie Nu ingrijpen in de markt zou volgens Hogan het verkeerde signaal afgeven aan de industrie, die juist zelf moet reageren op de markt. Tegelijkertijd houdt de Europese Commissie de situatie in de gaten om wel tijdig in te kunnen grijpen als dat echt nodig is, aldus Hogan. Bekijk de laatste marktanalyse suiker en actuele prijzen