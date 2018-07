Groot-Brittannië stabiele uienafnemer

In de 2de helft van het exportseizoen van uien is Groot-Brittannië een stabiele afnemer door het seizoen heen gebleken.

De gemiddelde afzet in week 1 tot en met week 25 komt uit op ruim 24.000 ton per week. Voor de jaarwisseling komt de gemiddelde weekafzet van Groot-Brittannië uit op een kleine 21.000 ton. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Vooralsnog heeft brexit geen invloed op de afzet.

Grove uien schaars

Over het hele seizoen 2017-’18 (t/m week 25) bekeken heeft het land 110.293 ton uien afgenomen. Dat is alsnog 18% minder dan in dezelfde periode een jaar geleden werd afgenomen. De uitvoer liep in de eerste helft van het exportseizoen minder, omdat de Britse afnemers specifiek naar grove uien vroegen. Deze waren schaars in de af-landperiode, waardoor niet volledig aan de vraag kon worden voldaan.

Groot-Brittannië wordt in week 25 gevolgd door Guinee en Frankrijk met respectievelijk 1.318 ton en 786 ton. Ook staat Duitsland deze export week in de top 5 van afnemers met 624 ton, achter Mauritanië met 763 ton.

Recordexport

Over het hele seizoen 2017-’18 bekeken is een record van 1,13 miljoen ton uien uitgevoerd tot en met week 25.