Graszaadoogst vroeg en goed verlopen

De graszaadoogst is doorgaans prima verlopen. Dat zeggen handelsbedrijven.

“We mogen niet klagen”, stelt Siebert Sattler, hoofd graszaadteelt bij Barenbrug Holland. “De oogst is vrij goed. De oogst van rietzwenk is zeker positief, Engels raaigras presteert beter dan normaal, veldbeemd redelijk en roodzwenk gemiddeld”, somt hij op. “Wij zijn dus tevreden. De sfeer is best positief.”

Tot 30% minder opbrengst op zandgronden

De opbrengsten zijn op de zandgronden wat minder dan op de klei, wat logisch is gezien de droogte van de laatste tijd. “Maar geen drama‘s”, benadrukt Van Dinter. “Mindere opbrengsten betekent dit seizoen 25 tot 30% minder. Van onze 350 telers hebben er hooguit 5 een misoogst gehad. Het werd pas na 30 juni droog. Dat is net na de bloeidatum van de middenvroege soorten. In het Zuidwesten gaat het wat beter dan in het Noorden, daar zit de teelt meer op de kleigronden.”

Minder opbrengst zomergewassen verwacht

Van Dinter verwacht de problemen vooral in de zomergewassen, zoals spinaziezaad, zomerkoolzaad en Japanse haver. “De komende weken komt de oogst binnen en het kan nooit een goede opbrengst zijn gezien de droogte”, voorziet hij. “Dat heeft consequenties voor de beschikbaarheid. De voorraden nemen af, want tegen dit extreme weer kan niemand aan produceren. De eindgebruikers krijgen hiervan de rekening gepresenteerd.”