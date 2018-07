FAO: meer soja, minder tarwe en mais in 2018-2019

Wereldvoedselorganisatie FAO stelt de tarwe- en maisproductie voor seizoen 2018-2019 naar beneden bij in de Amis-prognose (Agricultural Market Information System).

Voor tarwe is de productie verlaagd naar 736,1 miljoen ton, voornamelijk vanwege lagere opbrengsten in China, Europa, Rusland en Oekraïne. Daardoor daalt ook de wereldtarwevoorraad (eind 2019) naar ruim 264 miljoen ton. Het verbruik is in de juli-prognose ook iets bijgesteld naar beneden in Australië, Mexico en Oekraïne.

Maisproductie daalt 4%

De maisproductie daalt 4% naar 1.045 miljoen ton voor seizoen 2018-’19, nadat het voorgaande jaar een record werd geproduceerd. Tegenvallende oogstopbrengsten in Argentinië, Brazilië en de Verenigde Staten halen de productie omlaag. Het verbruik neemt toe naar 1.092 miljoen ton, mede omdat de vraag vanuit de Chinese industrie (zetmeel en biobrandstoffen) aantrekt. Voorraden (260 miljoen ton) komen daardoor op het laagste niveau uit in 5 jaar. De voorraad voor seizoen 2017’18 wordt op 310 miljoen ton geschat.

Opbrengst sojabonen iets hoger

Sojabonenopbrengsten komen iets hoger uit in de juli-prognose dan een maand geleden op 359,6 miljoen ton. Het verbruik daalt iets, waardoor de voorraad een stap omhoog maakt naar 39,2 miljoen ton (juni-prognose: 36,7 miljoen ton). De sojavoorraden blijven daarmee voor seizoen 2018-‘19 op redelijk hetzelfde niveau als seizoen 2017-’18: 39,5 miljoen ton.

Dreigende handelsoorlog China en VS

De laatste weken houdt de spanning aan op de graanmarkten tussen de Verenigde Staten en China vanwege een mogelijke handelsoorlog. Voornamelijk de aankondiging vanuit China om importheffingen op sojabonen in te voeren, beïnvloeden de prijzen Wereldwijd staan de noteringen voor sojabonen onder druk.

Voor tarwe en mais staan aanbod en vraag op iets meer gespannen voet met elkaar.