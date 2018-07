Droogte remt graanopbrengst

De graanmarkt was vorige week wisselvallig, waardoor tarweprijzen schommelden. De opbrengsten in de EU lijken lager uit te komen.

De noteringen op de graanmarkt lieten vorige week een schommelende lijn zien. De tarwenoteringen daalden het eerste gedeelte van de week om de laatste handelsdagen weer omhoog te bewegen. De handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten zet druk op de markt.

Tegenvallende opbrengsten

Op 12 juli publiceerde het Amerikaanse landbouwministerie (USDA) het Wasde-rapport. In de juli-prognose zijn de tarwe- en maisvoorraden in de wereld naar beneden bijgesteld. Voor tarwe wordt een eindvoorraad van 260,9 miljoen ton verwacht. Dat is een daling van 5 miljoen ton vergeleken met de voorgaande maandprognose. Droogte in Europa, Australië, Rusland en Oekraïne zorgt voor tegenvallende opbrengsten.

Uitvoer tarwe

De verwachting is dat de tarwe-uitvoer komend seizoen vanuit de belangrijke exporteurs Rusland, Australië en de EU anders zullen verlopen. Mogelijk profiteren de Verenigde Staten en Canada van de tegenvallende oogsten elders, omdat Amerikaanse en Canadese gewassen er prima bij staan. Later in het seizoen, wanneer op het zuidelijk halfrond wordt geoogst, kan de uitvoer van Argentinië wellicht profiteren.

Frankrijk oogst minder

In Frankrijk is de oogst deze week in volle gang, geholpen door het droge weer. De kwaliteit van de tarwe is acceptabel. De opbrengsten vallen tegen. Het Franse marktbureau Strategie Grains verlaagde de Franse tarweproductie naar 132 miljoen ton. En de Deutsche Bauernverband (DBV) gaat uit van 41 miljoen ton tarwe; een daling van 15% ten opzichte van het 5-jarig gemiddelde.

Maisprijs onder druk

De maisnoteringen staan onder druk. De eindvoorraden voor mais zijn naar beneden bijgesteld door het USDA naar 152 miljoen ton voor seizoen 2018-’19. Hoewel de productie juist toenam stijgt ook het verbruik. De maisproductie in de Verenigde Staten stijgt met bijna 5 miljoen ton. Dat komt omdat de groeiomstandigheden voor de gewassen daar gunstig zijn.