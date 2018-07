Droogte kost opbrengst in akkerbouwgewassen

De langdurige droogte kost opbrengst in de akkerbouw, daarvan zijn adviseurs overtuigd.

Door de lange hete dagen hangen op diverse percelen allerlei soorten planten slap, en dan produceren ze niets.

20% minder aardappelen en uien en 1 tot 1,5 ton minder tarwe-opbrengst per hectare. Die opbrengstderving schudt Jeroen Nijenhuis, verkoopleider akkerbouw bij coöperatie Agrifirm, uit zijn mouw. Deze schatting geldt voor nu. Als de droogte nog langer aanhoudt, wordt het uiteraard weer anders.

Droogte nijpender op zandgrond dan op klei

Op zandgronden is de situatie nijpender dan op de klei. Dat scheelt zo een week in droogteverschijnselen, zegt Maurice Deben van Bejo Zaden vanuit het Zuidoosten. Hij stuurde een alarmerende tweet de wereld in: ‘Aanhoudende droogte in akker- en tuinbouw in Noord- en Centraal- Europa begint dramatische vormen aan te nemen! Planten staan in de overlevingsmodus en de verwachting is dat de productprijzen zullen gaan stijgen, zeker met de 14-daagse weersvoorspelling’.

“De situatie is schrijnend”, legt Deben van Bejo uit. “Tot 70 centimeter in de grond is het droog. De schrale wind van afgelopen weekend heeft het nog veel erger gemaakt. Voor de komende weken wordt geen druppel water voorspeld; dit blijft dus niemand bespaard.”

“Ga maar eens met je hand op de grond – die is wel 45 graden – dan voel je wat de plant moet doorstaan. Dit is echt niet normaal, zulke droogte ken ik niet. Mais- en grasland worden beregend. Zie bladgroente maar eens overeind te houden. Uien gaan zo vervroegd strijken, dat kost opbrengst. Zelfs de aspergeplanten verkleuren, echt bijzonder.”

Telers zijn volle bak aan het beregenen. “Ik sprak een teler uit Flevoland die zijn bieten wil beregenen”, schetst Nijenhuis. “Als je twee financieel slechte jaren hebt gehad, is dat weer een hele investering.”

Droge jaren zijn goed voor de financiële opbrengst, leert de ervaring. “Als de aardappelopbrengst 20 tot 30% lager uitvalt, dan gaat dat leiden tot een hogere prijs.”

Lees ook: Topdrukte bij verkoop van beregeningsinstallaties

Ziektebestrijding is nu geen issue. Het enige dat volop aandacht vraagt zijn tripsen in uien en kool, merkt Nijenhuis.

“Ik hoop dat het harde werken wordt beloond”, zegt Deben. “De prijzen van verschillende akkerbouwproducten stijgen al.”

Slaphangende bietenplanten

Bieteninstituut IRS maakt ook melding van slaphangende suikerbietenplanten. “Dit kan een gevolg zijn van droogte, maar het begint vaak op plekken waar het wortelstelsel van de suikerbieten is aangetast”, geeft IRS aan.

“Bekijk de wortels van de slapende bieten om de oorzaak te achterhalen. Aaltjes en bodemschimmels, maar ook een slechte structuur kunnen slapende bieten veroorzaken. In alle gevallen komt het slapen van de bieten doordat de wortels niet voldoende water kunnen opnemen.”