Droogte houdt huis in graan en koolzaad EU

De droogte in de Europese Unie laat zijn sporen na in het graan en het koolzaad.

Het onderzoeksbureau van de Europese Commissie (JRC) verlaagt de verwachte hectareopbrengsten aanzienlijk in het laatste weerkundige Mars-rapport.

Voor tarwe verwacht JRC een gemiddelde opbrengst in de EU van 5,59 ton per hectare. Dat is 3,5% lager dan in juni, en de prognose ligt 2,4% onder het 5-jaarlijks gemiddelde. Ook de gerstopbrengsten vallen tegen. Bij koolzaad verwacht het JRC zelfs een hectareopbrengst die 12% onder het 5-jaarlijkse gemiddelde ligt.

Lagere opbrengsten aardappelen

Ook de verwachte hectareopbrengsten bij aardappelen liggen flink lager dan in juni (-3,3%), maar vallen slechts iets lager uit dan het gemiddelde (-0,7%). Voor Nederland verwacht het JRC echter een hectareopbrengst die 2% onder het gemiddelde komt.

Optimisme over suikerbieten en korrelmais

Bij suikerbieten en korrelmais is het JRC nu nog optimistisch over de hectareopbrengsten, omdat die gewassen nog een paar maanden groeiseizoen voor de boeg hebben. Bovendien staat de mais er zeer goed bij in het zuiden en zuidoosten van Europa, waar meer regen is gevallen dan in het noorden en het midden van Europa.

Misoogst tarwe in Noord-Duitsland

Het JRC constateert in de Mars-rapportage dat het extreem droog is in Nederland, België, Groot-Brittannië, Ierland, delen van Scandinavië en het noorden van Duitsland en Polen. In Noord-Duitsland spreekt het JRC bij tarwe van een misoogst.

Ook Rusland en Oekraïne oogsten door droogte minder tarwe. In delen van Rusland is het echter flink gaan regenen en dat leidt dan weer tot kwaliteitsproblemen, zoals schot in de tarwe.

Rode strepen = tekort aan regen, blauwe strepen = te veel regen, rode stipjes = droogte, gele stippen = hitte.

Kaart: JRC

Prijzen termijnmarkt naar hoog niveau

Door de droogte steeg de tarweprijs op de termijnmarkt in Parijs naar het hoogste niveau in 3 jaar.