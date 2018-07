CZAV: wintertarwe vrijwel binnen

De oogst van wintertarwe is vrijwel klaar. Dat meldt coöperatie CZAV op haar website.

Ruim 90% van de totale graanoogst in het werkgebied van de coöperatie is binnen. Alleen langs de kust en incidenteel in het binnenland zijn nog een aantal percelen wintertarwe te oogsten. De kwaliteit blijft onverminderd goed.

Oogst zomergranen gestart

Ook de oogst van zomergranen is al op gang gekomen. In vrijwel het gehele gebied is tussen vrijdag 27 juli en zondag 29 juli wat neerslag gevallen, waardoor het oogsten even stil is komen te liggen. Gezien de weersvoorspellingen zal het oogsten in de loop van deze week verder gaan.