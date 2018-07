Buffen: oude oogst zoveel mogelijk naar industrie

Vanwege de aanhoudende droogte probeert de aardappelverwerkende industrie de oude oogst die nog van acceptabele kwaliteit is zoveel mogelijk te verwerken.

“Ik ben ervan overtuigd dat op 15 augustus de mindere partijen zoals Ramos zijn weggewerkt in vlokken of zetmeel”, zegt Ferdi Buffen, directeur van het toonaangevende Duitse aardappelhandelshuis Weuthen op de aardappeldag op het Duitse akkerbouwbedrijf All-in-One. ”De aardappelen hoeven niet het land op, wat 3 weken geleden nog werd gedacht.”

Weeroverlast

Voor 2018 verwacht Buffen geen bovengemiddelde opbrengsten. In Nederland, België en Frankrijk zijn aardappelen over het algemeen laat gepoot. Gebieden in Duitsland, Nederland en België hebben te maken gehad met wateroverlast, waardoor telers problemen hadden met poten en verschillende delen relatief laat moesten herplanten. In de Noord-Duitse provincies Nedersaksen en Mecklenburg is het langdurig droog. Ook in de noordelijke Poolse provincie West-Pommeren laat de hitte zijn sporen na als het deze week droog blijft.

Volgens Buffen zijn, de beregende, vroege aardappelen in de belangrijkste West-Europese aardappellanden (Duitsland, Nederland, België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) wel goed gegroeid.

Augustus is een belangrijke groeimaand voor het hoofdgewas. En deze aardappelen staan minder diep geworteld dan vorig jaar. Er kan nog van alles gebeuren de komende maanden. Het was een verrassing dat 4 juli toch nog regen viel in de deelstaat Beieren en in een gedeelte van het Rijnland.