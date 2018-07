Bredere aardappelafzet dan vorig seizoen (+9%)

De aardappelexport van consumptie- en industrieaardappelen verliep qua hoeveelheid soepel dit seizoen.

Dit seizoen (2017-’18) is 9% meer aardappelen de grens over gegaan dan het voorgaande seizen. De totale uitvoer van aardappelen komt dit seizoen tot en met juni op 849.261 ton, aldus de laatste publicatie van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO).

De totale afzet is met 59.493 ton in de maand juni is meer dan in 2017 (juni 2017: 57.888 ton). Er zijn deze juni-maand minder aardappelen uitgevoerd vergeleken met het 5-jarig gemiddelde (71.383 ton).

Brede afzetmogelijkheden

Opvallend is dat het Verenigd Koninkrijk in juni met 3.978 ton een kleine inhaalslag maakt ten opzichte van de voorgaande 11 exportmaanden van het seizoen. In de maanden tot aan juni werd gemiddeld 633 ton per maand uitgevoerd. Hierdoor komt de totale export naar het Verenigd Koninkrijk 43% lager uit dan vorig seizoen. Binnen Europa hebben Duitsland en Frankrijk fors meer aardappelen afgenomen met respectievelijk 43% en 31% meer dan in seizoen 2016-’17 is afgezet.

Veel aardappelen naar Afrika

Ook zijn veel aardappelen naar Afrika gegaan dit seizoen. Het continent heeft 21% meer consumptie- en industrieaardappelen afgenomen dan vorig seizoen met 134.246 ton. Voornamelijk de landen Mauritanië, Senegal en Ivoorkust hebben fors meer ontvangen. Ook Oost-Europese landen hebben meer aardappelen afgenomen, mede door het lage prijsniveau. Hoewel de Verenigde Staten ‘slechts’ 6% van de totale uitvoer voor hun rekening nemen, is de aardappelexport afgelopen seizoen gestegen met 14% ten opzichte van seizoen 2016-‘17.