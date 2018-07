Branden verwoesten tientallen hectares graan

Vanwege de droogte zijn natuurgebieden, bermen en graanpercelen extra vatbaar voor brand. Deze week zijn op verschillende plaatsen graanvelden in vlammen op gegaan.

Woensdagmiddag 18 juli brandde een perceel van 6 hectare af in het Limburgse Tegelen. Het perceel was volgens brandweer Noord-Limburg al geoogst, of dit ook de oorzaak van de brand is, is niet bekend.

In de provincie Groningen zijn sinds juni al 50 grote- en kleine natuurbranden uitgebroken, meldde de brandweer aldaar. Maandag 16 juli was het raak in Wedde, in het oosten van Groningen. Een week eerder had dezelfde boer ook al pech met brand op een van zijn percelen, weet een woordvoerder van de veiligheidsregio. In totaal ging zo’n 10 hectare in vlammen op. Ook in Drenthe ging deze week een graanveld verloren aan de brand.

Oorzaken van brand

Het is mogelijk dat brand in het graan wordt veroorzaakt door een vonk, afkomstig van de combine tijdens het oogsten. De oorzaak is vaak moeilijk te achterhalen. Een andere mogelijkheid is een warme uitlaat van een auto of een sigarettenpeuk die het gras vlam doet vatten.

Wat te doen bij brand

Mocht er onverhoopt alsnog brand tussen het graan, of elders in de natuur ontstaan, is het advies om zo snel mogelijk de hulpdiensten in te schakelen en vooral niet zelf te gaan blussen.