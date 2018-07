Bintje.info start pootgoedseizoen met € 54 (28/35)

De pootgoednotering van Bintje.info voor oogst 2018 is gestart met € 52 tot € 54 per 100 kilo voor de maat 28/35 mm.

Voor de maatsortering 35/45 mm start de notering met € 30 tot € 32 per 100 kilo. De leveringstermijn voor beide maatsorteringen is het voorjaar 2019, los geleverd op de auto. De handel in Bintjes begon dit seizoen aan de late kant, omdat de markt rustig was. Vorig seizoen startte de notering in eind april.

Relatief hoge startnotering

Deze startnotering is de hoogste sinds oogst 2015. Toen stond het prijsniveau begin juli op € 54 tot € 58 (28/35) en € 32 tot € 34 (35/45). “Er worden minder knollen per plant verwacht, waardoor de pootgoedprijs op een relatief hoog niveau staat”, zegt Gerrit Tjepkema makelaar in vrije rassen van pootgoed.

Meer reuring in markt

Een paar weken geleden zijn al transacties gedaan op € 48 voor 28/35. Voor maat 35/45 werd een enkele transactie gedaan op € 28 per 100 kilo. Destijds was er te weinig handel om te noteren. Sindsdien is de prijs een stuk gestegen. De laatste weken is er meer reuring in de markt door het droge weer. Ook steeg de termijnmarktnotering in Leipzig naar € 20 per 100 kilo voor het aprilcontract 2019.

Fabrieken over op Fontanes

“Een topopbrengst zal het dit seizoen niet worden. Aan de ene kant door de droogte. Aan de andere kant omdat het areaal voor oogst 2018 met ruim 120 hectare is gekrompen vergeleken met vorig seizoen”, vult Tjepkema aan. “Het is jammer dat de vrije handel in Bintjes terugloopt. Bepaalde fabrieken schakelen over op Fontanes, omdat deze op contract worden geteeld.”