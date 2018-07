Bietenteler kan quotum 2019 niet volleveren

Cosun hanteert voor bietenoogst 2019 een toewijzing van 95%. Het wordt voor het eerst in 10 jaar dat de leden van de bietentelerscoöperatie niet hun hele quotum kunnen volleveren. Voor de oogst van dit jaar geldt een toewijzing van 107%.

Om de aanvoer van bieten af te stemmen op de suikermarkt, heeft Cosun een systeem van ledenleveringsbewijzen (LLB). Een LLB geeft het recht om 1 ton bieten met 17% suiker te leveren. De toewijzing bepaalt voor welk deel van de LLB’s een lid bieten kan leveren. Dat kan variëren van 90% tot 110%.

Effect droogte nog onduidelijk

Voorzitter Dirk de Lugt van de raad van beheer van Cosun zegt dat de toewijzing voorlopig is. “We weten nog niet welk effect de droogte heeft op de suikerproductie in de EU en hoe dat de markt gaat beïnvloeden. Daarom kan de toewijzing nog veranderen. Dat bepalen we in december voor de definitieve bestelling van bietenzaad.”

Kleinere productie vanwege slechte suikermarkt

Suiker kostte in mei in de EU gemiddeld € 368 per ton. In augustus vorig jaar kregen de producenten nog € 501. De slechte markt dwingt Cosun minder suiker te produceren, zegt De Lugt. “India, Thailand en Pakistan produceren enorm veel suiker. Door het grote overschot op de wereldmarkt is export vanuit de EU verliesgevend. We krijgen niet eens de variabele kosten vergoed. Dan staan we voor de keuze om suiker op te slaan of om suiker toch met verlies te verkopen. De raad van beheer heeft na overleg met de ledenraad besloten om de suikerproductie te verkleinen.”

Kleine winstbijdrage Suiker Unie verwacht

De Lugt verwacht dat Suiker Unie dit jaar nog wel bijdraagt aan de winst van Cosun. “We zijn pas halverwege het jaar, maar ik verwacht dat de winstbijdrage klein zal zijn. De suikermarkt is zo slecht dat zelfs Südzucker, de grootste suikerproducent in de EU, verlies lijdt op de suikeractiviteiten.”

De prijs van de surplusbieten van oogst 2019, die boven het LLB-quotum zijn geproduceerd, maakt Cosun flexibel van € 20 tot € 30 per ton. Voor oogst 2018 geldt een vaste surplusprijs van € 30 per ton bieten.