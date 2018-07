Bayer: onberegende percelen overgeleverd aan trips

Niet-beregende uienpercelen zijn overleverd aan de plaag trips. Dat beeld schept Mark Ermers, gewasadviseur vollegrondsgroenten bij Bayer CropScience. “De situatie is simpelweg waardeloos voor percelen die niet kunnen worden beregend”, ziet Ermers. “Het gewas kent geen groei, verzwakt met de dag en trips heeft vrij spel. Het gevolg zal lokaal helaas een zeer slechte opbrengst met zeer kleine uien zijn.”

Sinds vorige week wordt lokaal een enorme toename van volwassen trips waargenomen. Naast Thrips tabaci kunnen dit ook andere tripssoorten zijn, vaak donkerder van kleur, waarschijnlijk Californische trips of akkertrips uit geoogste graanpercelen. Die kunnen in de uien behoorlijk zuigschade veroorzaken, maar ze zetten geen eitjes af.

‘Qua neerslag is de situatie op veel plaatsen inmiddels dramatisch te noemen’

De grafieken van Bayer geven aan dat Thrips tabaci snel onderweg is naar een vierde generatie. De eerste poppen van de derde generatie zijn gevormd. De warmte en droogte dragen op veel plekken bij aan een ongestoorde voltooiing van de derde cyclus.

“Qua neerslag is de situatie op veel plaatsen inmiddels dramatisch te noemen”, vat Ermers samen. “Waar wordt beregend, is in elk geval nog sprake van een redelijk fit gewas met bolvorming en wordt de opbouw van de trips populatie nog een beetje verstoord.

Middelen geven geen optimaal resultaat

De inzet van Movento is niet meer zinvol als het loof niet meer groeit. Ook systemische middelen geven in deze omstandigheden geen optimaal resultaat, maar wel ‘het best haalbare’. Voor de contactmiddelen geldt: ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg toepassen met veel water. Dit blijft bij het strijken van het loof van belang, want het liggende blad biedt trips extra bescherming. Trips die met de oogst mee de bewaring in gaat, blijft zich volgens Ermers op de ui voeden tot de temperatuur onder 10,5 graden duikt. Dat betekent tot die tijd extra vocht- en kwaliteitsverlies.