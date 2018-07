Bayer in beroep tegen uitspraak neonicotinoïden

Bayer gaat in beroep tegen de uitspraak van het Europese gerecht over de toelating van zaden die behandeld zijn met de neonicotinoïden clothianidin, thiamethoxam of imidacloprid.

Reden van de juridische procedure is niet zozeer het gebruik van de neonicotinoïden weer toegelaten te krijgen. Het gaat Bayer meer om de mogelijk consequenties die de uitspraak kan hebben bij andere of nieuwe toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen. Bayer zegt dat het de uitspraak van de Europese Unie respecteert, waarin het gebruik van neonicotinoïden drastisch aan banden is gelegd. Volgens de jongste besluiten mogen de insecticiden alleen nog voor teelten in de kas worden gebruikt. Zoektocht naar alternatieven Minister Carola Schouten zegt in antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer dat zij laat onderzoeken welke plagen als gevolg van het EU-besluit onvoldoende bestreden kunnen worden. Zij wil dat overzicht gebruiken bij de zoektocht naar alternatieven. Zij praat daarover ook met haar Duitse collega Julia Klöckner. Geen vrijstelling De minister herhaalt haar standpunt dat het niet voor de hand ligt dat zij in Nederland een vrijstelling zal afgeven voor de toepassing van neonicotinoïden. In theorie is zo’n vrijstelling mogelijk, al moeten EU-lidstaten daarvan wel melding maken aan de EU. Vrijstelling kan alleen worden gegeven bij een landbouwkundige noodsituatie.