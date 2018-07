BASF komt met nieuwe herbicide tegen resistente grasachtigen

BASF heeft een toelatingsprocedure gestart voor een nieuw herbicide tegen resistente duist, genaamd Luximo.

BASF verwacht een eerste toelating in 2020 in Australië en in 2021 in het Verenigd Koninkrijk. Daarna volgen de andere EU-landen.

Naam actieve stof geheim

De middelenfabrikant geeft maar weinig info vrij. Zelfs de naam van de actieve stof wordt niet vrijgegeven. Wel meldt het concern dat de nieuwe actieve stof een excellente werking heeft tegen een breed scala moeilijk te bestrijden grassen, zoals duist en raaigras en breedbladigen. Het zal binnen het resistentiemanagement een welkome aanvulling zijn om resistent geworden onkruiden toch weer chemisch te kunnen bestrijden, aldus Markus Heldt, president van de BASF Crop Protection division.