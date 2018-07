Avebe start in week 34 met zetmeelcampagne

Avebe begint in week 34 (de week van 20 augustus) de aardappelzetmeelcampagne 2018-’19.

Als eerste wordt de fabriek in Gasselternijveen opgestart, omdat op die locatie ook de Solanic-fabriek staat. Die fabriceert hoogwaardig plantaardig eiwit. Als de zetmeelfabriek draait, zal stapsgewijs de Solanic-fabriek worden opgestart.

De fabriek in Ter Apelkanaal wordt in week 35 opgestart. Afhankelijk van de omstandigheden in het veld kan worden besloten om de verwerking in Ter Apelkanaal te verschuiven. De ambitie is om tot eind april, begin mei aardappelen te verwerken.

Tegenvallende opbrengsten vanwege droogte

De droogte zou nog wel eens tot tegenvallende opbrengsten kunnen leiden, constateert Avebe. De zetmeelopbrengst, op 1 juli, dit jaar (1.812 kilo zetmeel per hectare) is weliswaar hoger dan de zetmeelopbrengst van teeltjaar 2017 (1.306 kilo zetmeel per hectare). Echter, vanwege de droge omstandigheden is de groei vanaf 1 juli niet optimaal.

Ook de komende weken zal, afhankelijk van de neerslag en de periode waarin de planten zich herstellen, de groei ondergemiddeld zijn. De voorlopige inschatting is dat bij het eerstvolgende rooimoment (1 september) het resultaat van teeltseizoen 2017 niet zal worden gerealiseerd.

Groei tot stilstand gekomen

Avebe ziet dat door de combinatie van droogte en hoge temperaturen dat vele aardappelpercelen het erg moeilijk hebben. De groei van de knollen is op deze percelen tot stilstand gekomen. De beregende percelen zien er nog redelijk vitaal uit, de groei is echter ook hier beperkt.

Hoe de verschillende gewassen zullen reageren indien er neerslag van betekenis komt, hangt af van de vitaliteit van het gewas op dat moment. Gewassen zullen eerst moeten herstellen voor de knolproductie weer op gang komt. Daarnaast ligt doorwas op de loer bij met name rassen als Seresta en Aventra.