Agrifirm krijgt ‘zware’ tarwe binnen

De tarwe die tot nu toe is geoogst, blijkt bovengemiddeld zwaar.

Dat meldt coöperatie Agrifirm: “Meer dan 80% van de hectolitergewichten zit boven de 76 kilo.”

De opbrengsten zijn wisselend. Zo halen incidenteel percelen wintertarwe op kleigrond boven de 10 ton per hectare, maar meer percelen zitten rond de 9 ton. Gemiddeld pakt de oogst lager uit dan vorig jaar.

Kwaliteit zomerbrouwgerst goed

De oogst verloopt dankzij het zomerweer echter vloeiend. Rassen en percelen volgen elkaar mooi op. In Limburg is de graanoogst grotendeels klaar en in het Noorden is die nog maar net begonnen.

De kwaliteit van de zomerbrouwgerst ziet er goed uit, meldt Agrifirm.