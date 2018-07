Agrico pootgoedprijs op € 27,26

Agrico betaalt haar telers voor de pootgoedoogst van 2017 gemiddeld € 27,26 per 100 kilo voor alle maten klasse S t/m A.

Dat is € 6,17 lager dan vorig jaar werd betaald, maar 71 cent meer dan de pootgoedprijs voor oogst 2015 was. De gemiddelde prijs voor de aardappelen in de pootgoedmaat komt uit op € 35,08.

“De consumptiemarkt was bar slecht en dat had gevolgen voor de afzet van pootgoed. De bovenmaat moest worden weggezet in een moeilijke markt, maar dat is wel gelukt. Maar we hebben het beter gedaan dan verwacht”, zegt Jan van Hoogen, directeur van Agrico.

Moeilijke oogstomstandigheden

De oogstomstandigheden waren moeilijk, wat een stempel drukte op het seizoen. En het prijsniveau lag in Europa op een laag pitje voor consumptieaardappelen. Hierdoor waren de verwachtingen in de markt laag. Qua afzet kijkt Agrico terug op een gunstig pootgoedseizoen, omdat alle bestemmingen zijn bediend met grotere hoeveelheden dan het voorgaande seizoen. Ondanks teruglopende exportcijfers van Nederlandse pootgoed zette Agrico meer af dan in seizoen 2016-’17. De reden hiervoor was voornamelijk de toenemende vraag vanuit de industrie en de export naar Noord-Afrika, dat Agrico met sterke rassen wist te bedienen. Van Hoogen is tevreden over de afzet. “We hadden meer willen verkopen dan we konden leveren. In een aantal markten zijn we gegroeid met nieuwe rassen, zoals Rudolph, Manitou en Arizona. Deze sterke rassen doen het overzee erg goed. Daarom breiden we met deze rassen voor komend seizoen uit.”

Biologische teelt

Biologisch geteeld pootgoed had dit seizoen hoge opbrengsten met 27 ton per hectare. “De meeste jaren lag de gemiddelde hectareopbrengst rond 20 ton. Maar met de robuuste, resistente rassen worden structureel hogere opbrengsten gerealiseerd”, alsdus Van Hoogen. De gemiddelde uitbetalingsprijs voor biologisch geteelde pootgoed komt uit op € 53,63 per 100 kilo.

Minder phytophthora-druk

Het teeltseizoen van biologische tafelaardappelen verliep gunstig met duidelijk minder phytophthora-druk dan het voorgaande seizoen. De relatief goede opbrengsten in heel Europa zorgde voor druk op de prijzen. Desondanks zijn alle biologische tafelaardappelen verkocht. Het gemiddelde saldo kwam uit op € 10.997 per hectare. Met een gemiddelde prijs van € 32,57 per 100 kilo, ongesorteerd geleverd in week 3 in de maat 0/+.

Consumptieaardappelen

Het aanbod consumptieaardappelen was groot dit seizoen. In de tweede helft van het groeiseizoen viel neerslag, waardoor de opbrengsten in Europa bovengemiddeld uitkwamen. De markt was daardoor overvol, met als gevolg een stabiel laag prijsniveau voor consumptieaardappelen. Exportmogelijkheden overzee gaven geen extra ruimte voor een hogere prijs. De afzet van Agrico is voornamelijk gericht op de Nederlandse versmarkt waar ruim voor het seizoen start leveringsafspraken voor volumes over worden gemaakt. Dat zorgde ervoor dat er geen problemen in afzet bevonden. Alsnog blikt Agrico terug op een matig seizoen gezien het lage prijsniveau. Het marktaandeel van Agrico groeit gestaag dankzij het brede rassenpakket.

‘Als het 4 weken droog blijft kunnen de opbrengsten lager uitvallen, maar voor hetzelfde geld gaat het over 2 weken regenen en vallen de opbrengsten prima mee’

Jan van Hoogen, directeur van Agrico

Saldo consumptieaardappelen

Het saldo voor de verschillende consumptieaardappelen ligt tussen van € 5.500 en € 9.000 per hectare. Voor het grootste ras, Milva, kwam de poolprijs in week 9 uit op € 10,43. De gemiddelde poolprijzen variëren van € 13,11 per 100 kilo voor het vastkokende ras Erika, het roodschillige ras Esmee op € 12,22 tot € 18,98 voor het specialiteitenras Cerisa.

Vooruitblik 2018

Het weer speelt zoals gebruikelijk een grote rol voor komend seizoen. “Als het 4 weken droog blijft kunnen de opbrengsten lager uitvallen, maar voor hetzelfde geld gaat het over 2 weken regenen en vallen de opbrengsten prima mee. Er zit al aardig tal onder de planten, maar het gros van het pootgoed moet nog wel doorgroeien”, vult Van Hoogen aan.

Agrico verwacht dat de afzet naar de fritesindustrie zal groeien in verband met capaciteitsuitbreiding van de productie in Noordwest-Europa.