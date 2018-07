Aardappelnotering PotatoNL schiet omhoog

De aardappelnotering van PotatoNL schiet omhoog nu het zich laat aanzien dat de droogte nog even voortduurt.

Vooral de notering Categorie 1 (bestemming verwerkende industrie Nederland, België en Duitsland) maakte een sprong opwaarts. De bovenkant van de notering steeg ten opzichte van vorige week met € 5 per 100 kilo naar € 15 per 100 kilo. De onderkant van de notering, voor de kwalitatief iets slechter bakkende partijen, kroop € 1 omhoog, van € 7 per 100 kilo naar € 8 per 100 kilo. Gemiddeld betekent dit dat de prijs € 3 per 100 kilo hoger is dan vorige week.

De verwerkende industrie in Nederland, Duitsland en België had vrijwel het gehele afgelopen seizoen geen behoefte aan aardappelen boven gecontracteerd niveau, nu overduidelijk wel. Dat is ook de reden dat de beursprijs van Cat 1 sinds deze week naar hetzelfde niveau is bijgetrokken als de beursprijs Categorie 2, aard voor export verwerkende industrie buiten Nederland, België en Duitsland.

Prijzen gaan verder omhoog

Het gehele seizoen lag de beursprijs Categorie 2 wat hoger dan van Categorie 1. In week 28 lag de bovenkant nog op € 12, tegen € 10 voor Categorie 1. De beursprijs voor Categorie 2 steeg afgelopen week ook, maar minder rigoureus dan de beursprijs voor Cat 1, waardoor de bovenkant van beide noteringen nu beide € 15 bedraagt.

Net geoogste fritesaardappelen. - Foto: Bert Jansen

Het lijkt erop dat de prijzen nog verder kunnen stijgen. De termijnmarkt blijft maar stijgen, nu de regenvoorspellingen voor de komende twee weken net zo hard verdampen als de gewasverdamping in het veld. De vroege aardappelen komen op tijd aan de markt, maar of de grote bulk aan middenvroege en latere rassen aan de maat komen, is zeer de vraag.

Zelfs voeraardappelen worden duurder

Opvallend is dat door de droogte ook de prijs voor voeraardappelen aantrekt. Deze ging met € 1 omhoog naar € 1,50 tot € 3 per 100 kilo. Diverse veehouders verwachten een voertekort en mengen aardappelen op met gras. Ondanks de aangetrokken vraag naar oude aardappelen voor frites, droogt het aanbod voeraardappelen nog niet op. Er zijn nog steeds aardappelpartijen die niet voldoen aan de eisen van de industrie.