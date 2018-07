ABS luidt noodklok voor Belgische aardappeltelers

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) waarschuwt Belgische aardappeltelers voor financiële catastrofes in de contractteelten.

In de Belgische aardappelcontracten staat dat er geen beroep op overmacht door droogte kan worden gedaan, zelfs niet wanneer de gecontracteerde volumes niet kunnen worden geleverd.

Een algemene ramp, zoals zich nu voordoet, is geen uitzondering en de afnemer kan eisen dat de teler de afgesproken hoeveelheid moet leveren.

Teler mag geen aardappelen bijkopen

Normaliter koopt de aardappelverwerker zelf aardappelen bij op de vrije markt op kosten van de teler, omdat telers volgens het contract niet zelf aardappelen mogen bijkopen.

De prijzen zitten flink in de lift. Volgens ABS is het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om deze werkwijze te hanteren en vraagt om bijsturing.

Beregeningsverboden

Er is al bijna twee maanden geen regendruppel gevallen. Boeren zijn druk om te redden wat er te redden valt. Niet overal mag water worden afgetapt en in sommige gebieden mag niet overdag worden beregend, waardoor sommige telers geen kant op kunnen. De schade voor de hoofdoogst lijkt onomkeerbaar.

De aangekondigde hittegolf zal de geteisterde aardappelen nog meer treffen. Daardoor neemt ook de kwaliteit van de aardappelen af.

ABS: droogte behandelen als overmacht

ABS roept afnemers van contractaardappelen op om deze droogte als overmacht te behandelen. Ook naar de toekomst toe moet het contract worden uitgebreid zodat ook deze uitzonderlijke weersomstandigheden gelden als overmacht.

Verschil met Nederland

Het lastige in België is dat met tonnencontracten wordt gewerkt. Dat gaat in Nederland anders, namelijk met hectarecontracten. Als een perceel mislukt en de teler niet de afgesproken hoeveelheid aardappelen kan leveren, dan is de Nederlandse teler verplicht om het resterende deel van hetzelfde ras, als dit op zijn bedrijf is geteeld, aan de industrie te leveren. Als een teler geen vrije aardappelen heeft, geldt overmacht.

Belgapom: levering eisen is juridisch juist

Romain Cools, secretaris van de Belgische brancheorganisatie Belgapom, stelt vast dat ABS overmacht wil inroepen, maar dat is onmogelijk op tonnencontracten. “Het is juridisch juist dat afnemers eisen dat de aardappelen worden geleverd. Een contract wordt door 2 professionals getekend (koper/verkoper). Een teler moet al het mogelijke doen om de aardappelen te leveren. Niet alle telers hebben de moeite genomen om te beregenen. Je benadeelt andere telers die er wel alles aan doen door containers water naar de aardappelen te brengen, als je overmacht wilt inroepen.”