Zaadbedrijven hopen op laatste kans voor thiram

Zaadbedrijven maken zich grote zorgen over het voorgenomen verbod op schimmelbestrijder thiram.

Onder andere via de Tweede Kamer vragen ze aandacht voor de grote impact van een verbod. “We hopen dat de minister haar positie over thiram wil heroverwegen. Het verdwijnen van thiram heeft veel impact op de zaadsector, maar ook op telers in Nederland en wereldwijd”, zegt Plantum, de koepel van veredelingsbedrijven.

Kamervragen

De Tweede Kamer stelt vandaag vragen aan landbouwminister Carola Schouten over het middel en de positie van de minister. Nederland heeft eerder in Brussel voor een verbod gestemd, maar toen was er geen meerderheid voor een verbod, en ook geen meerderheid voor een toelating. Begin juli wordt er opnieuw over gepraat in Brussel.

Thiram is een schimmelbestrijder die onder andere bieten- en maiszaad beschermt tegen kiem- en bodemschimmels. Er is geen breed werkend alternatief beschikbaar, dat in zoveel teelten toegelaten is.

Risico’s voor vogels en zoogdieren

De Europese Commissie is van plan de toelating van thiram niet te verlengen, omdat er risico’s zijn voor vogels en zoogdieren. Plantum legt daar een nuance bij aan: “Veilig gebruik voor vogels en zoogdieren is onvoldoende aangetoond.” De veredelingsbedrijven hebben geprobeerd de lidstaten en de Europese Commissie te overtuigen dat er wel degelijk een veilige toepassing is, die vogels en zoogdieren niet schaadt. De Europese Commissie baseert zich echter op de oordelen van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. De Nederlandse toelatingsautoriteit CTGB heeft de conclusies van EFSA onderschreven.

De veredelingsbedrijven vinden dat de Europese Commissie ruimte moet geven om aanvullende gegevens over een veilige toepassing te betrekken bij de besluitvorming. “Het zou jammer zijn als een veilig en effectief zaadbehandelingsmiddel van de markt verdwijnt, louter omdat de procedure op slot zat”, aldus een woordvoerder van Plantum.