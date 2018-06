WUR maakt tarwe meeldauwresistent met Crispr/Cas

Fresco: draagvlak creëren voor nieuwe gentechniek

Veredelaars en wetenschappers moeten voorkomen dat ze met nieuwe genetische technieken dezelfde fouten maken als in de jaren negentig zijn gemaakt bij de introductie van genetisch gemodificeerde gewassen. Toen lag de nadruk op het resistent maken van gewassen tegen het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. “Dat was voor de burgers een onbegrijpelijk doel van een nieuwe techniek”, zei Louise Fresco, voorzitter van de raad van bestuur van Wageningen UR, op een bijeenkomst in Wageningen. “Dat is niet goed gegaan. We moeten niet het risico lopen dat het met een nieuwe genetische techniek als Crispr/Cas dezelfde kant op gaat. We moeten volledig transparant zijn over wat we doen en draagvlak creëren.”

Louise Fresco: "Crispr/Cas wordt vergeleken met nucleaire kennis die niet verspreid mag worden. Of mensen vrezen dat zo’n techniek alleen het grootkapitaal ten goede komt. Het imago kan een stuk beter." - Foto: Koos Groenewold

Fresco zocht op sociale media naar de mening van mensen over Crispr/Cas. “Het wordt vergeleken met nucleaire kennis die niet verspreid mag worden. Of mensen vrezen dat zo’n techniek alleen het grootkapitaal ten goede komt. Het imago kan een stuk beter. De veredeling en de wetenschap hebben een ethische code nodig die duidelijk maakt aan het publiek en de politiek waar de nieuwe veredelingstechnieken wel en niet voor worden gebruikt.”

Geen Crispr/Cas voor resistentie tegen herbiciden

Wageningen UR gebruikt bijvoorbeeld geen Crispr/Cas om gewassen resistent te maken tegen herbiciden, zei onderzoeker Henk Schouten op de bijeenkomst. “We gebruiken de techniek wel om onder andere gewassen resistent te maken tegen ziekten en plagen, waardoor minder chemische gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Dat dient een maatschappelijk doel.”

Onduidelijkheid over verbod

Geen enkel bedrijf durft echter in Europa een product op de markt te brengen met eigenschappen die tot stand zijn gekomen met Crispr/Cas. Ze vrezen grote schadeclaims omdat het nog steeds onduidelijk is of Crispr/Cas verboden is volgens de Europese richtlijn voor genetische modificatie. Er wordt gewacht op een oordeel van het Europese Hof van Justitie, die zich buigt over een zaak die is aangespannen door 9 Franse maatschappelijke groeperingen tegen de Franse staat met betrekking tot genetisch veranderde koolzaad en zonnebloemen. De uitspraak wordt deze zomer verwacht.