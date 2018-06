Vernieuwde tool helpt bij keuze spuitdoppen

Kennis- en adviesbureau CLM heeft de website spuitdoppenkeuze.nl vernieuwd.

Nieuw toegelaten spuitdoppen zijn toegevoegd en spuitdoppen met een lagere driftreductie dan 75% zijn verwijderd. Bovendien is er een nieuwe driftreducerende techniek toegevoegd, de MagGrow.

Driftreductie

Driftreductie is niet alleen terug te voeren op dopkeuze. De driftreductieklasse kan namelijk wijzigen als een teler de rijsnelheid, waterhoeveelheid, spuitdruk of boomhoogte aanpast. Daarnaast zijn er verschillende technieken op de markt die extra driftreductie generen, zoals MagGrow, luchtondersteuning of Wingssprayer. Ook deze spuittechnieken worden meegenomen binnen spuitdoppenkeuze.nl. De tool houdt rekening met rijsnelheid, waterhoeveelheid, boomhoogte, spuittechniek en de gewenste driftreductie om de optimale dopkeuze te bepalen.

Informatie over eigen spuitdoppen

Naast spuitdoppenadvies kan een teler ook informatie over zijn eigen spuitdoppen opvragen. Bij invoer van de eigen spuitdop, geeft de tool direct weer of de specifieke dop gebruikt kan worden onder de ingevoerde omstandigheden. Door middel van een filmpje is het effect van rijsnelheid, waterhoeveelheid, boomhoogte en spuittechniek in beeld gebracht.

Spuitdoppenkeuze.nl werd in 2015 ontwikkeld door CLM in opdracht van Riwa Maas, Fedecom, Provincie Brabant en Agentschap NL. In 2018 is de tool vernieuwd met behulp van bijdragen van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Provincie Brabant en doppenfabrikanten Agrotop en Teejet.

Spuitdoppenkeuze.nl is altijd en overal gratis te raadplegen op telefoon, tablet en computer.