Veilseizoen primeuraardappelen redelijk van start

De primeuraardappelen zijn op dit moment goed te verkopen, constateert David Hage, directeur van aardappelveiling Alvantho. De eerste aardappelveiling van dit jaar op 12 juni is volgens hem redelijk goed verlopen.

De klokprijzen van Doré waren redelijk goed, met 60 tot 76 cent per kilo. Bij Frieslander vielen de prijzen wat lager uit dan vooraf verwacht. De Frieslanders waren dan ook het sterkst vertegenwoordigd op de veiling met een aanvoer van meer dan 2.000 kisten van 20 kilo. Het aanbod van Doré viel net iets kleiner uit dan de 1.900 kisten die werden verwacht. De aanvoer op de eerste veiling is daarmee ook een afspiegeling van hetgeen er dit seizoen verwacht mag worden uit de oogst, want het areaal Frieslander is wat toegenomen ten opzichte van vorig jaar, terwijl sprake is van enige krimp bij Doré.

De eerste aardappelveiling van dit seizoen heeft redelijke prijzen opgebracht. - Foto: Anton Dingemanse

Eerste kistje levert € 2.110 op Groothandelaar Bas van Ravenswaaij uit Veenendaal (Utrecht) drukte het eerste kistje Dorés op de veilingklok van Alvantho af op van € 2.110. Inclusief aanvulling van de veiling wordt een bedrag van € 2.500 geschonken aan de Stichting Dream4kids. Deze stichting organiseert droomdagen voor kinderen van 6 tot 12 jaar die kampen met een jeugdtrauma.

Hage merkte tijdens de veiling dat er voldoende belangstelling was voor de primeursaardappelen. Kopers zijn op zoek naar kwalitatief goede aardappelen, nu de aardappelen uit de bewaring niet meer zo goed zijn, verklaart hij. Aan de andere kant heeft de prijsvorming van de primeuraardappelen wel wat te lijden onder de zeer lage prijzen van de oude oogst. “Wat dat betreft missen de vroege aardappelen ondersteuning uit de markt.”

In de afgelopen week heeft Alvantho de telers op het hart gedrukt om de maatsortering in acht te houden. Wat dat betreft voldeden enkele kisten Dorés en één kist Frieslander niet aan de normen die de aardappelveiling zichzelf oplegt. De aardappelen in deze kisten hadden nog wel wat door mogen groeien, omdat Alvantho zich in de markt wil onderscheiden op basis van maatsortering. Voor klasse 1 product van Doré geldt een garantie van maximaal 300 knollen in een kist. Bij Frieslander en Premiére ligt deze norm op 275 knollen.