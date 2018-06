Veel pootgoed verlaagd in veldkeuring NAK

Door bacterieziek is flink meer pootgoed verlaagd in de NAK-veldkeuring.

Het verlagingspercentage in de eerste veldkeuring van de NAK is met bijna 3% – dat is ruim 1.000 hectare – beduidend hoger dan vorig jaar (1%). Dat meldt de keuringsdienst nadat 60% van de pootaardappelpercelen is gezien. Bacterieziek is de grootste boosdoener.

De regio Zuid spring er negatief uit met 4,2% verlaging en ook al 1% afgekeurd pootgoed. In voorgaande jaren werd in het Zuiden ook meer verlaagd en afgekeurd. Het noorden van het land scoort het best, met de minste verlagingen van pootaardappelen.

Hoge druk van bacterieziek geen verrassing

Dat bacterieziek zoveel voorkomt – bijna 90% is hierop in klasse verlaagd – is opmerkelijk. Opmerkelijk, maar niet verrassend. “Vorig najaar verliep nat, waardoor onder slechte omstandigheden is gerooid”, legt Ton Stolte van de NAK uit. “Dan heb je het seizoen erop automatisch meer problemen met bacterie. Op dat natte najaar volgde bovendien een voorjaar met een nat begin, soms zelfs met stortbuien, en dan weer warmte. Een ideale situatie voor de ontwikkeling van bacterie. Zeker ook in het Zuiden.”

De veldkeuring van de NAK leidt vooralsnog tot veel verlagingen. - Foto: Mark Pasveer

Vorig jaar kwam virusziek veel voor. Desalniettemin gaf de veldkeuring zeer goede resultaten. De nacontrole was echter een zware tegenvaller in 2017. Dat kwam door de hoge druk van virusoverbrengende bladluizen.

Virusziek door luizendruk

Virusziek is dit seizoen ook zeker niet uitgesloten, gezien de hoge luizendruk in dit voorjaar. Vooral in Flevoland zijn veel bladluizen gevonden bij het afkloppen van de vangbakken.

“Vanaf 15 juni kan pootgoed verlaagd worden op virus. Dat zullen we dus bij de volgende veldkeuringsresultaten meenemen.” Wat te doen? “Selecteren is van groot belang, besteed daar veel aandacht aan”, adviseert Stolte.