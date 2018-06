Veel cercospora-isolaten resistent geworden

Cercospora wordt resistent tegen de in de bestrijding actieve stoffen. Dat meldt het IRS.

Van de 28 onderzochte cercospora-isolaten bleken er 23 resistent voor strobilurines. Dit betekent dat de strobilurines (pyraclostrobine in Retengo Plust en trifloxystrobine in Sphere) niet veel bijdragen in de beheersing van deze cercospora-isolaten.

Wanneer er cercospora gevonden wordt op een perceel kan er voor de eerste bespuiting dus beter gekozen worden voor een middel dat geen strobilurine bevat (zoals Spyrale, Opus Team, Difure Pro of Borgi), aldus het IRS.

Gevoeligheid voor triazolen

Dezelfde isolaten zijn ook onderzocht op gevoeligheid voor triazolen. Hieruit bleek dat 41% van de isolaten minder gevoelig was voor zowel difenoconazool (Spyrale, Borgi, Difure Pro), cyproconazool (Sphere) als epoxiconazool (Retengo Plust, Opus Team). Dit kan de beheersing van cercospora veel moeilijker maken, zeker als er niet bij de allereerste vlekjes een bespuiting wordt uitgevoerd. Tevens zijn er voor elke geteste triazool, maar het meest voor cyproconazool, isolaten gevonden met een zeer hoge mate van verminderde gevoeligheid.

Bieten aangetast door de cercospora-schimmel. - Foto: Hans Prinsen

Vernieuwd spuitadvies voor cercospora

Omdat niet bekend is welk isolaat op welk perceel te vinden is, adviseert het IRS om bij de allereerste cercospora-aantasting een bespuiting uit te voeren met Opus Team, Spyrale of Difure Pro en wekelijks te blijven controleren of de vlekjes zich uitbreiden. Is dat het geval, dan kan er tijdig een tweede bespuiting volgen met een ander middel dan bij de eerste bespuiting. Wissel middelen bij vervolgbespuitingen ook af tussen de verschillende groepen.

Stemphylium

Wanneer er naast cercospora ook stemphylium op het perceel voorkomt, dan is bij de eerste bespuiting de keuze voor Spyrale de meest voor de hand liggende. Herkennen van de bladschimmel die de vlekjes veroorzaakt is dus cruciaal voor een goede bladschimmelbeheersing.