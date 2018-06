Variatie in verwachtingen voor graszaadoogst

De verwachtingen voor de graszaadoogst dit jaar variëren van tegenvallend tot gemiddeld.

De graszaadoogst komt vroeg op gang dit jaar; zo’n 10 dagen eerder dan normaal. De verwachtingen variëren van tegenvallend tot gemiddeld. Droogte in de bloeiperiode is bepalend.

Op 18 juni kwam het eerste zaad binnen bij graszaadhandels- en veredelingsbedrijf Vandinter Semo. Vorig jaar was dat 24 juni en 5 jaar geleden 30 juni.

Vroege opkomst door combinatie van factoren

Dat vroege komt door een combinatie van factoren; warmte, op tijd regen en heel wat droge dagen. “Opbrengst en kwaliteit zijn aan het begin van de oogst nooit echt goed, want het zijn vroegrijpe gewassen en heel vroege rassen voor bijvoorbeeld de Zwitserse Alpen”, licht directeur Bert-Jan van Dinter toe. “De kwaliteit en -kwantiteit is vergelijkbaar met andere jaren.”

Voor de ‘hoofdoogst’ verwacht Van Dinter geen toppers dit jaar. “Niet in graszaad, maar ook niet in granen. Daarvoor is het te lang droog geweest, in de bloeiperiode vooral. Je ziet dat in heel Noord- en Oost-Europa.”

‘Ik schat nu in dat de stand, een aantal droge percelen daargelaten, gemiddeld goed is’

Hendrik Nagelhoud, verkoopmanager DLF Zaden, is enigszins optimistischer over de potentie van de graszaadopbrengsten van dit seizoen. “Het staat er gemiddeld best goed bij. Na de kou in de winter leek de stand wat minder mooi, zeker in het Noorden. Maar gedurende het voorjaar groeiden meerdere percelen toch weer naar je toe. Het regende vaak net op tijd. Ik schat nu in dat de stand, een aantal droge percelen daargelaten, gemiddeld goed is.”

Oogsten van graszaad. De eerste kavels zijn inmiddels gemaaid. - Foto: Peter Roek

Geen langer groeiseizoen

De vervroegde graszaadoogst leidt niet tot een langer groeiseizoen, legt Nagelhoud uit. “Als het afrijpt, rijpt het af. Maar er zijn ook percelen die nog een dikke maand te gaan hebben. Die komen net uit de bloei vandaan. Ziektes hebben we momenteel redelijk goed onder controle.”

Siebert Sattler, hoofd graszaadteelt bij Barenbrug Holland, verwacht minimaal een gemiddelde graszaadoogst. “Het is nog vroeg om voorspellingen te doen, maar de oogst lijkt best aardig uit te pakken. In elk geval beter dan vorig jaar”, zegt Sattler, die net de eerste percelen binnen krijgt.

‘Half april werd het warm en droog, waardoor het gewas enorm snel groeide. Dat gaf de teelt een forse impuls’

“Vorig jaar was er sprake van extreme droogte en dat kostte opbrengst. Dit seizoen is beter, we zijn er positief over. Het najaar was nat, en dit voorjaar begon ook nat. Half april werd het warm en droog, waardoor het gewas enorm snel groeide. Dat gaf de teelt een forse impuls.” Sattler verwacht gezien de weersvoorspellingen dat er volgende week volop wordt gedorst.

Zaad van gele mosterd uitverkocht

Het zaad van gele mosterd, dat in het onder droogte gebukt gaande Oost-Europa wordt geproduceerd, is volgens Van Dinter al uitverkocht. Door de prijzen waren de arealen gekrompen en in 2018 hoeft gezien de droogte niet veel aanvulling van de voorraden te worden verwacht. “Gele mosterd zal worden vervangen door bladrammanas, wat iets duurder is en vroeger wordt gezaaid.” Dit leidt voor beide producten tot een prijsstijging, zegt Van Dinter.