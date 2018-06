Uienhandel sleept zich naar nabije seizoenseinde

De uienhandel druppelt een beetje door en daarmee is het ook wel gezegd qua actie.

Het einde van het afzetseizoen is in zicht. Afnemende landen schurken tegen eigen en Nieuw-Zeelandse oogst aan. Verwerkers zijn naast afzetmogelijkheden onzeker over de uienkwaliteit en houden de voorraden daarom laag. De lage prijzen houden de handel nog in de benen. Dan is een kwalitatief mindere ui verteerbaar.

Bewaarui wordt er niet beter op

En minder wordt ‘ie; de natte oogstomstandigheden gaven het product al een duikje, maar de recente langdurige warmte maakt het er niet beter op. En het is ook al half juni. De plantuienoogst komt in zicht. De bewaarui slijt, wordt kaal, een beetje hol en daarmee zachter. Niet het product waarmee Nederland zich wil profileren. Uiteraard zijn er altijd uitzonderingen.

Desalniettemin is er dankzij het prijsniveau nog wel afzet. Of oogst 2017 opraakt, is nog even afwachten. Dat ligt aan de oogstvorderingen in het buitenland. Een weekje langer uitvoer naar een bestemming kan een groot verschil maken.

Afzet uien vooral binnen Europa

Deze afzet speelt zich grotendeels binnen Europa af (Duitsland, Italië, Oost-Europa). Ook gaan kleine hoeveelheden naar Afrika, naar bijvoorbeeld Mauritanië en Ivoorkust. Structurele afnemers die niet terugdeinzen voor een minder mooie ui aan het eind van het afzetseizoen. De baalprijzen zakken hierdoor iets. De telersprijzen waarschijnlijk ook.

Prognose: prijs onder druk