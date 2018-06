Uienexport op weg naar nieuw record

Het moet raar lopen wil de uitvoer van uien dit jaar niet hoger uitvallen dan vorig jaar.

Dat valt op te maken uit de exportcijfers die het GroentenFruit Huis wekelijks publiceert.

Volgens de nieuwste voorlopige cijfers is dit seizoen tot en met week 20 in totaal 1.046.952 ton uien geëxporteerd. Daarmee nadert de uitvoer het record van vorig jaar dat uiteindelijk uitkwam op 1.073.623 ton. Met nog minimaal 6 weken te gaan gaat dit gat van minder dan 27.000 ton zeker worden gedicht. Waarschijnlijk is deze hoeveelheid in de weken 21 tot en met 23 al gehaald.

Met nog de nodige weken te gaan in dit exportseizoen kan het ook nog zo zijn dat de tweede helft van het seizoen (week 1 in januari tot en met week 26 eind juni) een grotere export oplevert dan een jaar geleden. Dat terwijl er voorafgaand de nodige vraagtekens waren welke landen deze hoeveelheden uien zouden moeten afnemen.

Volgens de huidige tussenstand is in de maanden januari tot en met medio mei zo’n 15.000 ton uien meer geëxporteerd dan in dezelfde periode vorig jaar. De eerste helft van het seizoen (juli tot en met december 2017) verliep zelfs nog beter. In die periode werd ruim 60.000 ton meer aan uien in het buitenland verkocht dan het jaar daarvoor.