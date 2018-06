Tarweprijs veert weer op

De dalende tarwenotering op de termijnmarkt in Parijs werd deze week deels gecorrigeerd.

Hierdoor staat de tarwenotering op 5 juni voor het eerstaflopende contract (september) € 3,25 hoger dan de voorgaande handelsdag op € 182,50 per ton.

Sterkere euro

Handelaren houden de wisselkoers van de euro ten opzichte van de dollar scherp in de gaten. Graannoteringen reageren daarop en schommelen wat heen en weer op internationale termijnmarkten. Vanaf eind mei beweegt de euro weer iets omhoog en staat 6 juni op $ 1,1760. Een sterkere euro is ongunstig voor de Europese export, want de uitvoer van tarwe buiten de EU wordt daardoor duurder.

Maisprijs stijgt door weersvoorspellingen

Naast de wisselkoers is het groeiseizoen sterk bepalend. Weersvoorspellingen in de Verenigde Staten geven neerslag aan voor de noordelijke Plains en het Middenwesten. Maar in Centraal-Amerika worden hoge temperaturen verwacht, waardoor de maisprijs stijgt op de termijnmarkt in Chicago. Twee vijfde van de wintertarwe in de Verenigde Staten (38%) verkeert in goede tot uitstekende condities. Daarmee staat de wintertarwe er minder goed voor dan een jaar geleden: toen was bijna de helft (48%) op peildatum 3 juni in goede tot uitstekende conditie. Dat blijkt uit het laatste Crop Progress rapport van het Amerikaanse landbouwministerie USDA, gepubliceerd op 4 juni.

Areaal mais in Iowa, Verenigde Staten. In de VS is 97% van de mais inmiddels gezaaid. - Foto: AFP

Wat mais betreft is 97% ingezaaid in de Verenigde Staten. De conditie van deze mais was vorige week voor 79% goed tot uitstekend. Een jaar geleden in dezelfde periode was dat 68%. Hoewel de condities goed zijn, blijven er zorgen bestaan over de gespannen handelsrelatie bestaan tussen de Verenigde Staten en China.