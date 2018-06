Suikerprijs EU naar nieuw dieptepunt

De suikerprijs in de EU is naar een nieuw dieptepunt gezakt.

Volgens de Europese Commissie werd in april gemiddeld € 362 per ton witsuiker betaald. Dat is de laagste suikerprijs ooit in de EU sinds de Commissie in juli 2006 startte met de maandelijkse publicatie van de gemiddelde suikerprijs.

Particuliere opslagregeling

De suikerprijs zakte € 14 ten opzichte van maart. De suikerprijzen in mei en juni zijn nog niet berekend. De suikerprijs ligt al 5 maanden onder de referentieprijs van € 404. Als de suikerprijs onder dat niveau zakt, kan de Commissie suiker opkopen via een particuliere opslagregeling om de prijs te ondersteunen. De Commissie heeft eerder dit jaar gezegd dat niet te willen.

EU verdrinkt dit seizoen bijna in suiker

De suikerproducenten in de EU hebben 1,4 miljoen ton suiker uit het laatste quotumjaar 2016/2017 meegenomen naar dit seizoen. Ze hebben het bietenareaal dit seizoen met 20% laten groeien. En de hectareopbrengsten van oogst 2017 vielen ook nog hoog uit, waardoor de EU dit seizoen bijna verdrinkt in de suiker. De Commissie vindt dat de suikerproducenten het overschot zelf hebben veroorzaakt. De suikersector moet reageren op de marktsituatie door minder bieten te laten telen. De Nederlandse bietentelerscoöperatie Cosun heeft al aangekondigd volgend jaar minder bieten te gaan verwerken.