Selecteren met camera’s steeds stapje verder

De ontwikkeling van de Smart Ziekzoeker voor pootaardappelen van Wageningen UR gaat gestaag door.

WUR-onderzoeker Jan Kamp vertelde op de pootaardappelvelddag in Tollebeek dat er nog 3 tot 4 jaar nodig is voordat de Ziekzoeker praktijkrijp is.

WUR onderzoeker Jan Kamp geeft uitleg over de ontwikkelingen van het smart ziekzoeker project. - Foto: Sytze Bakker

De hyperspectraal-techniek voldoet goed om viruszieke planten te onderscheiden van gezonde planten. De techniek is echter nog niet secuur genoeg, 3,4% van de gezonde planten wordt nog als ziek gedetecteerd. Met de zogenoemde deeplearning-techniek waarbij de machine op basis van voorbeelden leert om beter onderscheid te maken, verbetert de betrouwbaarheid van het systeem.

2,5D-techniek

Voor herkenning van erwinia wordt gebruik gemaakt van 3D-techniek, of eigenlijk volgens Kamp 2,5D-techniek omdat deze sneller en goedkoper is. Op basis van de afstand tot de camera maakt de camera een 3D-plaatje van de plant. Dat plaatje geeft een indicatie of de plant ziek is of niet ziek.

Pootgoedtelers vroegen zich af of de ziekzoeker ook vermenging kan herkennen. Nu is dat nog niet het geval, maar technisch moet het volgens Kamp ook mogelijk zijn om rassen te onderscheiden. Ook moet het mogelijk zijn om afwijkingen als gevolg van rhizoctonia te onderscheiden.