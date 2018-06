Schouten: kijken naar positie boer in de keten

Landbouwminister Carola Schouten vindt dat gekeken moet worden naar de positie van de boer in de keten. Druk op de prijzen wordt vooral aan het begin van de keten ervaren bij de boeren.

Dat zei de minister zaterdag 2 juni in het Gelderse Ugchelen op de jubileumviering van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV). “Boeren moeten een eerlijke prijs krijgen voor hun inspanningen. We moeten kijken naar de ruimte die de mededingingsregels hiervoor hebben. Oneerlijke concurrentie moet stoppen. Het gemeenschappelijk landbouwbeleid is een kwestie van het verdelen van budget. Daarbij is het van belang dat er een gelijk speelveld is in de EU. Daarnaast kijken we hoe de landbouw een duurzame bijdrage kan leveren aan de samenleving. Dit maakt deel uit van de inzet van Nederland in de onderhandelingen over het Europese landbouwbeleid.”

Schouten vindt dat ook de consument een verantwoordelijkheid heeft, zei ze in Ugchelen. “De consument vraagt een duurzaam en gezond product. Aan die vraag zit een prijskaartje.”

Blij met inzet minister

NAV-voorzitter Teun de Jong is blij met de inzet van de minister. “De NAV bestaat 25 jaar. De inzet van de minister heeft veel raakvlakken met waar de NAV vanaf het begin al naar streeft. We willen een economisch en maatschappelijk duurzame akkerbouw. Dat kan alleen als de consument meer moet betalen voor zijn voedsel. Helaas heeft de akkerbouwer nog steeds toeslagen uit Brussel nodig voor een inkomen. Daarom pleit de NAV voor een landbouwbeleid met marktbescherming via invoertarieven en aanbodbeheersing.”

‘Politici stemmen toch ook niet over de toelating van geneesmiddelen’

De Jong hekelt de opstelling van de politiek in het besluit om neonicotinoïden te verbieden. “Politici stemmen over het wel of niet toelaten van gewasbeschermingsmiddelen. Daar hebben we toch capabele toelatingsautoriteiten voor. Politici stemmen toch ook niet over de toelating van geneesmiddelen.”

Schouten erkent dat er veel op de akkerbouwers afkomt. “Er zijn veel ambities, maar er is ook veel mogelijk als we met elkaar samenwerken.”