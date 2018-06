Risico op phytophthora wordt snel kleiner

Na enkele dagen met een hoog infectierisico voor phytophthora, neemt het gevaar na woensdag vlot af.

Dat blijkt uit de monitoringkaartjes van Dacom Farm Intelligence. Maandag was het vooral in het Noordoosten gevaarlijk, dinsdag breidde zich dat uit over Midden-Nederland en ook hier en daar in het Zuiden. Op woensdag zien we bijna overal – behalve in de Veenkoloniën en Oost-Brabant – nog wat rode stippen; rode stippen zijn het meest alarmerend.

Droog weer geeft phytophthora geen kans

Door het voorspelde drogere weer voor de komende dagen krijgt de schimmelachtige aardappelziekte geen kans meer om toe te slaan. Naar het weekeinde toe zijn de stippen groen en is het dus rustig op phytophthoravlak.

Het phytophthora-risico van deze week. Door het voorspelde drogere weer voor de komende dagen krijgt de schimmelachtige aardappelziekte geen kans meer om toe te slaan. Naar het weekeinde toe zijn de stippen groen en is het dus rustig op phytophthoravlak. - Bron: Dacom

Delphy adviseert gesloten schema

Ook adviesbureau Delphy neemt de infectieuze dagen waar. Op verschillende percelen worden af en toe blaadjes met phytophthora gezien. Delphy-adviseurs schrijven in de nieuwsbrief: “Hoewel de aantastingen in de percelen niet zo actief zijn, betekent dit wel dat u alert moet zijn en een gesloten schema moet houden. Dus bij forse loofgroei binnen 7 dagen preventief terugkomen en een curatief middel inzetten bij een infectieus moment. Bij vroege teelten is knolbescherming van belang.”

Boerderij publiceert wekelijks de kaartjes van Dacom, die het risico op een infectie aangeven. De kaartjes komen uit het spuitadvies-systeem van Dacom.