Record van 1,1 miljoen ton uien uitgevoerd

Over het hele seizoen 2017-’18 bekeken, is tot en met week 23 een record van 1,028 miljoen ton uien uitgevoerd. De gemiddelde weekafzet ligt dit het exportseizoen op 23.510 ton.

De verwerkingscapaciteit is toegenomen, waardoor de pieken in de weekexport dit seizoen meerdere malen boven 38.000 ton uitschoten. In seizoen 2016-’17 lag de gemiddelde weekexport met 20.682 ton lager.

Iets minder uien naar Groot-Brittannië

Senegal blijft de belangrijkste afnemer. Het Afrikaanse land nam 166.754 ton uien af. Dat is 15% van de totale uienuitvoer. Groot-Brittannië heeft met 105.049 ton dit seizoen minder uien afgenomen dan vorig seizoen, maar is de een na belangrijkste afnemer met 10% van het totaal.

Ivoorkust en Mauritanië zijn beide afgelopen seizoen sterk gegroeid in afzet. Beide landen nemen dit seizoen tot en met week 23 respectievelijk 9% en 5% van de totale afzet af.