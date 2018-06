Poolprijs brouwgerst van Agrifirm op € 175

Agrifirm betaalt een poolprijs van € 175 per ton zomerbrouwgerst van oogst 2017.

Dat is volgens de coöperatie € 31 meer dan de voergerstprijs. Vorig seizoen lag de premie voor brouwwaardige zomergerst op € 22. Zomerbrouwgerst in de bewaarpool brengt € 189,50 op, inclusief bewaarvergoeding.

Er is veel vraag naar brouwgerst, zegt Arco Amperse, relatiemanager Granen bij de coöperatie. “De prijs van voergerst van oogst 2017 ligt dicht bij die van tarwe. De tarwemarkt was erg vlak afgelopen seizoen. Door de goede vraag naar brouwgerst ligt de premie hoger dan vorig jaar. Agrifirm heeft vrijwel alle brouwgerst verkocht aan mouterijen.”

Poolprijs brouwgerst

De poolprijs voor winterbrouwgerst ligt op € 156 per ton. Amperse: “Dat is € 12 boven de voergerstprijs. Het rendement voor de mouterij is hoger bij zomergerst. Daarom heeft winterbrouwgerst een andere waarde dan zomerbrouwgerst. Daar komt bij dat het aanbod aan wintergerst afgelopen seizoen groter was dan dat van zomergerst.”

Akkerbouwers hebben dit voorjaar meer zomergerst gezaaid, zegt Amperse. “Agrifirm heeft dit voorjaar meer zaad voor brouwgerst geleverd. Het inzaaien van wintergraan verliep afgelopen herfst moeizaam. Ook de inzaai van zomertarwe lukte niet altijd.”

Poolprijs baktarwe

De poolprijs voor baktarwe komt op € 155,90 per ton. De prijs voor de bewaarpool bedraagt € 170,50 per ton baktarwe, inclusief bewaarvergoeding. De tarweprijs ligt onder het gemiddelde van de afgelopen jaren, constateert Amperse. “Er is een overaanbod aan tarwe op de wereldmarkt. Er is nauwelijks stemming geweest op de tarwemarkt.”