OM eist € 31 miljoen van brein tuindersfraude

Het OM eist € 31 miljoen terug van wat zij ziet als het brein achter de zogeheten tuindersfraude.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag voor de rechtbank Den Bosch van de hoofdverdachte van de zogeheten tuindersfraude ruim € 31 miljoen geëist. Het OM beschuldigt Theo van K. (70) ervan als directeur van een bemiddelingsbedrijf in groente en fruit een schijnconstructie te hebben opgezet, en deze jarenlang te hebben geëxploiteerd. Hierdoor konden tuinders in Brabant, Limburg en Gelderland een deel van hun winsten buiten de boeken houden, volgens het OM. Op die manier werden (arbeids-)kosten van personeel gedrukt en werd er onterecht belastingvoordeel behaald. Het OM ziet Van K. als het brein achter deze zaak en als degene die zelf het meeste voordeel heeft gehad bij de frauduleuze handelingen.

Schikking met betrokken tuinders

Naast de eis van ruim € 31 miljoen kwam er ter zitting nog een tweede eis van € 1,5 miljoen omdat Van K. niet wil meewerken aan de afhandeling van de schikking die Justitie met betrokken tuinders in 2017 had getroffen. 19 tuinders die betrokken waren bij deze fraude accepteerden destijds werkstraffen van ruim 100 uur. Daarnaast moesten ze de illegale winst – die op bankrekeningen in Luxemburg stond – van in totaal ruim € 25 miljoen afdragen. Voor een 5-tal Luxemburgse bankrekeningen bleek Van K. bij transacties mede te moeten ondertekenen, dat weigerde hij volgens het OM. Daarom wordt dat niet te incasseren gedeelte van de schikking nu alsnog op hem verhaald.

‘Grof schandaal’

Tijdens de zitting kwam de Officier van Justitie (OvJ) stevig in aanvaring met de advocaat van Van K., Nienke Hoogervorst van Hoogervorst Strafadvocatuur in Amsterdam. Sinds begin dit jaar is zij advocaat van Van K.. Ter voorbereiding op de inhoudelijke zitting wil ze vier getuigen horen. Iemand die destijds bij de Greenery werkte, een tuinder en twee personen die op Cyprus wonen. Volgens de OvJ maakt Van K. ‘misbruik van recht’, hij zou altijd hebben gezegd geen verdere onderzoekswensen te hebben. Volgens het OM beschikt Van K. al sinds 2014 over alle stukken en nooit kwam er een onderzoeksvraag. Tussen de regels door valt op te maken dat het OM de aanstelling van een nieuwe advocaat als een ‘vertragingstactiek’ ziet. Volgens de OvJ is het dan ook een ‘grof schandaal’ dat er nu, na 8 jaar, opeens toch getuigen gehoord moeten worden.

In de fraudezaak verkochten de tuinders hun oogst ‘op stam’ aan buitenlandse bedrijven die eigendom waren van Theo van K. Het gaat daarbij voornamelijk om aardbeien, frambozen, asperges en champignons. - Foto: ANP

In zijn slotwoord liet Van K. weten dat de trage gang van zaken de schuld van het OM is. “Mijn vorige advocaat moest stoppen door het OM. Ik had geen geld om te betalen, het OM wist dit. Ik wilde helemaal geen andere advocaat.”

Vijf dagen voor de rechter

Na een kortdurend beraad bepaalde de rechtbank dat een nieuwe advocaat het recht heeft een eigen plan te trekken. Het verwijt dat de zaak al zolang duurt – vanaf 2010 – is volgens de rechter niet alleen op het conto van de verdediging te schuiven. Ook het OM en de rechtbank zijn hier deels schuldig aan, aldus de rechter. De rechtbank staat daarom drie van de vier getuigen toe, alleen de op te roepen tuinder wordt geweigerd omdat haar link met de zaak de rechtbank niet voldoende duidelijk is geworden.

De rechtbank heeft 5 hele dagen uitgetrokken voor de inhoudelijke behandeling, van 15 t/m 19 oktober worden alle betrokkenen opnieuw in Den Bosch verwacht.