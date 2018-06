Nieuw uienseizoen met nieuwe, goede kansen

Uienseizoen 2017-‘18 lijkt als een nachtkaars uit te gaan.

Ivoorkust, Engeland, Italië; dat zijn voorname bestemmingen nu. Maar schurkend tegen het seizoenseinde gaat het om kleine hoeveelheden. De markt mist een bodem nu de oude oogst niet meer in trek is.

Achteraf gezien was de eerste helft van het seizoen, net als het jaar ervoor, het beste verkoopmoment. Dat wil niet zeggen dat dit een blijvende trend is. Zo laat het huidige teeltseizoen al een ander beeld zien. Kleinere arealen en droogte in grote delen van Europa voorkomen op ons continent in elk geval overaanbod. Een gunstig perspectief.

Nieuwe oogst begonnen met winterplantuien

De Nederlandse nieuwe oogst is begonnen met de winterplantuien. Deze heeft veelal een Europese bestemming. De uien zijn doorgaans goed, kwalitatief en kwantitatief. Het areaal is stabiel. De prijsvorming van dit segment is nog afwachten. Het is belangrijk om het nieuwe afzetseizoen op een goed prijsniveau flink op gang te brengen met deze uien.

De Nederlandse nieuwe oogst is begonnen met de winterplantuien. - Foto: Ruud Ploeg

Meeldauw in de gaten houden

Telers moeten door de warmte, naast trips, de schimmel meeldauw goed in de gaten houden. In de winterplantuien hebben de gevonden aantastingen geen grote gevolgen meer voor de opbrengst, maar in andere uiensoorten kan dat wel het geval worden.

Prognose: prijsdruk door afnemende afzet