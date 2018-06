Neerslag zet aardappelen op groot verschil

Neerslagverschillen hebben gezorgd in een grote variatie in hoe aardappelen er deze week voor staan.

Soms zijn gewassen al 2 keer tegen phytophthora of al 5 keer tegen luizen gespoten, elders staan ze nog amper boven de grond. Dat blijkt uit een telefonische inventarisatie van AvikoPotato langs leden van de Aardappeltelerscommissie.

Stukken percelen overgepoot

“Alleen op percelen waar alles klopte, staan de aardappels er nu mooi en egaal op”, vat Jacob Branderhorst de situatie in zijn gebied (West-Brabant) samen. De neerslag van eind april heeft echter flinke sporen getrokken. “Plaatselijk zijn stukken overgepoot omdat de poters verstikt waren en er zijn veel percelen met een onregelmatige stand.”

Ook voor de andere aardappelteeltgebieden geldt dat de verschillen ook binnen de gebieden groot zijn als gevolg van soms overvloedige regen. Bij Marcel van Lier (Midden-Limburg) staat alles er netjes bij en zijn er geen problemen. Telers in het zuiden van die provincie kregen afgelopen weekend echter de volle laag. Zelf was Van Lier in de derde week van mei aan het beregenen.

Selecteren op bijna alle percelen aardappelen

De Achterhoekse Derck Hulshoff Hulshoff meldt goed te kunnen zien dat het de warmste meimaand ooit is. “Het groeit zo hard dat we al op bijna alle percelen kunnen selecteren. Op sommige percelen hebben we al 5 keer tegen luizen gespoten.”