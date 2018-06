Nederland tegen ingreep suikermarkt

Minister Carola Schouten (LNV) vindt het te vroeg om in te grijpen in de suikermarkt.

Ze zal een voorstel daartoe, dat binnenkort op de Europese landbouwraad verwacht wordt, niet steunen. Dat blijkt uit een brief aan de Tweede Kamer.

Europese maatregelen

Sinds de afschaffing van de suikerquota op 1 oktober 2017 is de suikerprijs in de EU fors gedaald. Een van de oorzaken is een gestegen productie. Schouten verwacht dat een of meerdere lidstaten zullen vragen om Europese maatregelen, zoals private opslag van suiker.

Draai naar marktoriëntatie

Maar Schouten vindt dat de sector meer tijd moet krijgen om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. ‘Steun voor opslag is een prikkel om door te gaan met een (te) hoge productie’, schrijft ze. Bovendien creëert opslag een voorraad die in de toekomst de prijs kan drukken. De minister vindt dat nu in de hele EU ‘de draai naar marktoriëntatie’ moet worden gemaakt.

Haar opstelling betekent geen definitief ‘nee’ tegen een ingreep. Ze wil de ontwikkelingen goed volgen en later bezien of de situatie verbeterd is.