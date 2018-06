Nagekomen posten halen exportrecord uien binnen

Een golf aan nagekomen posten hengelen het exportrecord voor de uiensector binnen.

Op grond van de nieuwste voorlopige cijfers mag worden geconcludeerd dat het record van vorig jaar ruimschoots overtroffen gaat worden.

De laatste tussenstand van het GroentenFruit Huis wijst uit dat tot en met week 21 in totaal 1.071.187 ton uien is geëxporteerd. Dat is al bijna net zo veel als de eindstand van vorig jaar. Dat terwijl er voor dit seizoen nog de hoeveelheid uien van 6 tot 7 weken export bovenop komt.

Ten opzichte van de vorige tussenstand is er zo’n 10.500 ton aan nagekomen posten aan de exportstatistiek toegevoegd. Daarmee heeft deze aanvulling een groot aandeel in de export. Voor week 20 is een totaal van bijna 4.000 ton aan nagekomen posten toegevoegd. Dat maakt een groot verschil, aangezien een eerste cijfer werd afgegeven van minder dan 14.000 ton.

De export naar Groot-Brittannië blijkt nu in week 20 toch ruim 2.700 ton, terwijl het vorige overzicht uitging van iets meer dan 1.800 ton.