NAK: pootgoedtelers moeten alert zijn op luizen

Pootgoedtelers moeten alert zijn op bladluizen. De keuringsdienst NAK vond ook bij de tweede afklop virusoverbrengende bladluizen.

De totale aantallen gevonden luizen lijken lager dan in voorgaande jaren. Maar gezien de virussituatie in het veld en de weersverwachtingen voor de komende dagen is alertheid geboden, stelt de NAK.

Vooral in de regio’s Veenkoloniën, Zuid-Drenthe/Overijssel, Flevopolder, Zuid-Holland/Haarlemmermeer en de Achterhoek is er risico. Daar berekent de NAK een vectorendruk hoger dan 8. De vectorendruk geeft aan hoeveel luizen de NAK daar heeft geteld in combinatie met de mate waarin ze virussen kunnen overdragen aan de aardappelplanten. Bij 0 zijn geen bladluizen gevonden. Dat was op 29 mei alleen het geval in Limburg/Oost-Brabant en Noord-Groningen.

Vroege percelen eerder gekeurd

De NAK brengt een tweedeling aan in de start van de veldkeuring van pootaardappelen. De keuringsdienst doet dat vanwege de grote spreiding in ontwikkeling van de percelen. Op dinsdag 5 juni start de veldkeuring voor de vroege percelen. Voor de overige percelen is dat maandag 11 juni.

De veldkeuring heeft tot 15 juni een oriënterend karakter voor virusziekten en vermenging, meldt de NAK. Dit geldt niet voor de keuring op erwinia. Hiervoor gelden de normen vanaf de start van de veldkeuring.